С понедельника казанские автобусы поедут по-новому: разбор схемы движения

Говоря кратко, два маршрута отменяются совсем, девять значительно сокращаются, еще один немного меняется. А теперь подробнее.

Маршруты №2 и 30

Маршрут №2 «Станция метро «Аметьево» - Ул. Привокзальная» будет сокращен до ЦУМа. Маршрут №30 «Переулок Дуслык - Станция Лагерная» будет продлен до улицы Привокзальной с увеличением количества подвижного состава. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание в направлении Юдино, интервал ожидания сократится.

Маршрут №40 «КДК им. Ленина - Кафе «Ак барс»

Для улучшения транспортного обслуживания (уменьшения времени ожидания) жителей поселков Щербаковка и Кадышево маршрут сокращается до КДК им. Ленина. С КДК до ул. Гаврилова можно доехать на автобусе №18. Время ожидания маршрута сократится с 50 минут до 30.

Маршрут №62 «Станция метро «Яшьлек» - Жилой район «Салават Купере»

Протяженный маршрут №62 является одним из наиболее востребованных жителями «Салават Купере». Для уменьшения времени оборачиваемости автобуса и времени его ожидания решено сократить маршрут до станции метро «Яшьлек». Интервал сократится с 14 минут до 10. От станции метро «Яшьлек» в направлении Дворца водных видов спорта можно добраться на автобусах №18, 36.

Маршрут №63 «Станция метро «Яшьлек» - Жилой массив Левченко»

В связи с дефицитом водительских кадров уменьшилось количество выпускаемого подвижного состава на автобусном маршруте №63, интервал движения может достигать 1,5 часа. Для оперативного вывоза жителей из поселка Левченко решено сократить маршрут до станции метро «Яшьлек». Благодаря этому интервал ожидания уменьшится с 1,5 часа до 15 минут. Со станции метро «Яшьлек» в направлении улицы Комиссара Габишева и обратно можно доехать с одной пересадкой на автобусах №46, 18, 33, 45 и на метро до станции «Дубравная».

Маршрут №68 «Улица Иман - Станция метро «Проспект Победы»

Сокращается от улицы Иман до станции метро «Проспект Победы». С этой точки до железнодорожного вокзала можно будет доехать с одной пересадкой на автобусах №5, 30, на трамвае №5. Интервал движения сократится с 22 минут до 18.

Маршрут №71 «Городская клиническая больница №5 - Жилой массив Константиновка»

Исключается заезд на Самосыровское кладбище, поскольку есть дублирующие маршруты №123, 109с. В памятные и вероисповедальные дни действуют специальные маршруты до кладбища. После внесения изменений в схему движения на маршруте №71 планируется увеличить количество подвижного состава до 10 единиц, интервал ожидания сократится с 15 минут до 10. Жители жилого массива Константиновка смогут быстрее доезжать до поселка.

Маршрут №72 «Театр имени Г.Камала - Профилакторий»

В настоящее время маршрут следует от остановочного пункта «Профилакторий» до площади Вахитова. Новой конечной остановкой маршрута станет «Театр имени Г.Камала». Интервал ожидания составит 12 минут. До площади Вахитова пассажиры смогут доехать с одной пересадкой на трамваях №3, 5, 5а, автобусах №5, 23, 56.

Маршрут №77 «Деревня Универсиады - Нефтебаза»

Маршрут по улице Ю.Фучика в направлении переулка Дуслык имеет шесть дублирующих автобусных маршрутов - №5, 18, 30, 33, 34, 45 и два троллейбусных маршрута - №5, 12 с общим количеством подвижного состава 173 единицы.

При сокращении схемы движения интервал на маршруте №77 сократится с 40 минут до 21 минуты.

Маршрут №47 «Улица Батыршина - Деревня Универсиады»

Изменение в схему маршрута вносится по многочисленным просьбам жителей. Теперь в прямом и обратном направлении маршрут будет следовать по улице Декабристов через остановочные пункты «Станция метро «Яшьлек», «ДК химиков», «ТРК «Тандем», «Энергетический университет». Маршрут обеспечит связь улицы Декабристов с такими улицами, как Назарбаева, Павлюхина, Оренбургский тракт.

Маршрут №25 «Улица Техническая - Жилой массив Дербышки»

и №49 «Станция Лагерная - Вещевой рынок»

Оба маршрута отменяются, поскольку есть дублирующие маршруты. Альтернативными вариантами для маршрута №25 станут №1, 43, 91. Вместо автобуса №49 жители смогут воспользоваться автобусами №34, 30, 36, 45.

Не хватает ни автобусов, ни водителей

Подробности на пресс-конференции рассказали председатель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров и директор ПАТП №2 Альберт Мухаметшин. Алексей Сидоров заверил горожан, что это все вынужденные меры. А как иначе, если ни автобусов, ни водителей не хватает? По информации Сидорова, на маршруты города каждый день выезжают 685 автобусов, из которых 215 автобусов 2012 года выпуска, восемь автобусов 2013 года выпуска и еще 13 автобусов 2014 года выпуска. 236 единиц, или более 34%, неплохо бы заменить. В настоящее время в АТП города работают 1255 водителей и 1010 кондукторов при штатном расписании 2094 и 1753 соответственно. Причем острый дефицит транспортники испытывают и в слесарях, электриках и прочем обслуживающем персонале, без которого автобусы не выдут в рейс. То есть по факту, как правило, на маршруты выезжают не все автобусы. Что в свою очередь приводит к закономерной толкучке в салонах. Особенно в час пик.

Примерно такие же аргументы выдвигались комитетом по транспорту, когда 37-й маршрут внезапно превратился в 37а, сжавшись как шагреневая кожа до примерно 1/10 маршрута.

Также глава комитета по транспорту отметил, что все изменения внедряются исключительно на благо пассажиров. Объяснение этому простое и железобетонное - сокращается интервал ожидания автобусов, что положительно влияет на состояние пассажиропотока. Но по такой логике можно сократить маршрут до двух остановок, расположенных рядом. В таком случае время ожидания автобуса сократится примерно до 30 секунд. Просто смысл такого автобусного маршрута пропадет. Кроме того, так ли критично для пассажиров сокращение время ожидания с 22 минут до 18 или с 15 минут до 10? Можно предположить, что эта транспортная реформа решает проблему, которой нет. А взамен создает новые. Например, добраться до кладбища в Самосырово для тех, у кого нет личного транспорта, теперь станет настоящим квестом с негарантированным результатом.

Главная проблема, с которой с понедельника столкнутся горожане, не относящиеся ни к пенсионерам, ни к детям дошкольного возраста, ни к прочим льготникам, - за проезд по привычному маршруту они теперь будут платить больше. Правда, Сидоров уверял, согласно их исследованиям, проводимым кстати целых два года, коэффициент пересадочности увеличится только на одну десятую пункта - с 1,2 до 1,3. Иначе говоря, если сейчас только каждая пятая поездка осуществляется с пересадкой, то после изменений будет каждая третья/четвертая.

Сидоров рекомендовал пассажирам пользоваться транспортной картой с льготным тарифом.

Длинные маршруты стали роскошью

Чиновник несколько раз повторил одну мысль: городские АТП не могут позволить себе роскошь длинных маршрутов. Но позвольте поинтересоваться: почему же в таком случае не отменен маршрут №5 - один из самых продолжительных и одновременно самых бессмысленных? Ведь он дублируется другими маршрутами на всем своем протяжении, причем сразу несколькими. Наверное, поэтому 5-й автобус полмаршрута едет полупустой.

И наконец, к проблеме зарплат водителей, которые якобы очень низкие, неконкурентоспособные. По информации комитета по транспорту, они начинаются от 75 тысяч рублей. Работа, бесспорно, не из легких. Конечно, можно работать меньше, например, на экскурсионном автобусе, а получать больше чуть ли не в два раза. Но там все места уже давно заняты. И, кажется, рост благосостояния простых трудящихся пока не достиг такого уровня, чтобы нельзя было найти около 800, пусть даже тысячу или две квалифицированных работников на среднюю по стране зарплату. Тем более что привлекать персонал казанские АТП имеют возможность не только из Татарстана и соседних регионов, но также и из других стран.