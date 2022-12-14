С января в Татарстане подорожают социальный и детский проездные

В Татарстане с начала 2023 года планируют увеличить стоимость единого социального и единого детского проездных билетов. Постановление опубликовано на сайте Правительства РТ.

Так, социальный проездной подорожает на 34 рубля — с 547 до 581 рубля в месяц, детский проездной — на 21 рубль — с 333 до 354 рублей. Добавим, что документ пока не утвержден и в него могут внести изменения.

Напомним, что Казань громко заявила о себе как городе для молодежи, однако опрос, который провели под руководством главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, показал, что молодым тут не хватает доступного общественного транспорта. Подробнее о том чего не хватает общественному транспорту столицы РТ — читайте в нашем материале.