«Сад памяти» пополнился новыми деревьями

Сегодня депутаты Государственного Совета РТ и сотрудники Аппарата парламента приняли участие в традиционной Всероссийской акции «Сад памяти».

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Республика
4 мая 2024  14:35
Автор:
Ольга Иванычева

В лесопарке у Ноксинского спуска в Казани депутатами Госсовета РТ и сотрудниками Аппарата парламента было посажено около 300 саженцем деревьев. Акция посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Депутат Госсовета РТ Римма Ратникова отметила, что акция «Сад памяти» имеет большое патриотическое значение, в рамках которой будет высажено порядка 27 миллионов деревьев по всей стране в честь памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Планируется, что в Татарстане будет высажено  около 1,5 миллиона молодых растений.

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