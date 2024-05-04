«Сад памяти» пополнился новыми деревьями

В лесопарке у Ноксинского спуска в Казани депутатами Госсовета РТ и сотрудниками Аппарата парламента было посажено около 300 саженцем деревьев. Акция посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Депутат Госсовета РТ Римма Ратникова отметила, что акция «Сад памяти» имеет большое патриотическое значение, в рамках которой будет высажено порядка 27 миллионов деревьев по всей стране в честь памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Планируется, что в Татарстане будет высажено около 1,5 миллиона молодых растений.