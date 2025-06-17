Сага о Даку близка к развязке: форвард все же покинет «Рубин»

Трансфер, который не ждали

Близка к завершению история ухода нападающего Мирлинда Даку из «Рубина». По данным СМИ, из расположения сборной Албании форвард прилетел в Санкт-Петербург, где пройдет медосмотр и присоединится к «Зениту». На протяжении нескольких трансферных окон нападающего сватали в чемпионат Испании, Италии, московские «Спартак» и «Локомотив», однако в итоге игрок отправится по неожиданному маршруту.

«Зенит» испытывал голод в атаке

В минувшем сезоне петербуржцы стали лишь третьей командой РПЛ по результативности, уступив московскому «Динамо» (61) и «Краснодару» (59). Нападающие «Зенита» не порадовали своей эффективностью: лучший бомбардир Лусиано отличился 10 голами, а россиянин Максим Глушенков забил девять раз. На их фоне Даку выделяется стабильной игрой - второй год подряд албанец завершил сезон в ранге лучшего бомбардира «Рубина», а в минувшем чемпионате стал еще и самым полезным игроком по системе «гол + пас» - 15 голов и шесть ассистов.

На внутреннем рынке игрок казанцев был, пожалуй, самым интересным активом. Контракт Даку истекает летом 2026-го, а переговоры о продлении соглашения между сторонами могли зайти в тупик. Для «Рубина» куда важнее извлечь деньги в моменте, тем более рыночная стоимость албанца сейчас на пике. Пресса писала, что зимой казанцы не готовы были разговаривать о трансфере дешевле, чем за 10 млн евро. Но, учитывая тренд последних трансферных окон, вполне вероятно, что «Зенит» заплатит ниже этого ценника. Так, Максим Глушенков переходил из «Локомотива» за 6,3 млн евро при рыночных 11, а Исидор из стана железнодорожников - за рыночные 4 млн. Огромная переплата произошла лишь за Александра Соболева из «Спартака», однако трансфер этот скорее провальный. Учитывая рыночную стоимость Даку в 8 млн, вероятно, сделка будет закрыта в пределах этого ценника.

В лице Даку «Зенит» получит форварда, который адаптирован к РПЛ. Это важно в контексте не самого удачного перехода Густаво Мантуана из «Коринтианса» (2 млн евро) или Матео Кассьеры из «Сочи» (4,5 млн евро). Более того, албанец способен сыграть как классического страйкера, так и в паре/тройке нападающих - эта опция открывает Семаку окно для вариативности.

Одиннадцатый эпизод переходов из Казани в Санкт-Петербург

Трансферы из «Рубина» в «Зенит» - самые частые в истории петербургского клуба на внутреннем рынке, из Казани игроки переходили 10 раз. Суммарно, по данным портала Transfermarkt, за игроков «Рубина» «Зенит» отдал 69,8 млн евро. На втором месте по торговому сальдо «Рубина» с огромным отставанием идет московское «Динамо» - 16,9 млн. А чаще всего казанцы отдавали игроков в Ростов-на-Дону - 15 переходов!

Если предположить, что сделка по Даку будет закрыта по его рыночной цене, то данный трансфер станет лишь пятым по дороговизне между Питером и Казанью. Абсолютный рекордсмен здесь форвард Саломон Рондон (18 млн), уехавший в январе 2014 года. Далее идут Александр Бухаров и Сердар Азмун (по 12 млн), а также защитник Кристиан Ансальди (8 млн). К слову, первым дорожку проложил еще в 2007-м форвард Алехандро Домингес - он перешел за рекордные на тот момент для Казани 7 млн евро. Да, карьера аргентинца в Санкт-Петербурге оказалась не такой яркой, как в «Рубине», но окупил свой переход форвард одним спасением ворот в Раменском в «золотом» матче для «Зенита».

Сделка по Даку может стать самой дорогой для «Рубина» за последние шесть лет, с момента продажи Азмуна. А его переход в 2023-м из «Осиека» за 1,2 млн евро - одна из самых успешных сделок в истории казанского менеджмента.