 Сайт татарской энциклопедии за пять лет нарастил численность посетителей в 57 раз
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Сайт татарской энциклопедии за пять лет нарастил численность посетителей в 57 раз

Ежедневно интернет-ресурс посещает до 4 тыс. человек

Республика
16 июня 2023  12:41
Автор:
Дамира Хайрулина

До четырех тысяч уникальных посетителей ежедневно заходят на сайт «Татарская онлайн-энциклопедия Tatarica». Как сообщил сегодня директор института татарской энциклопедии Искандер Гилязов, это в 57 раз больше, чем было при запуске ресурса, когда сайт посещали 50-70 человек.

«Если в начале, 5 лет назад, когда этот проект только начинался посещений в день было в пределах 50-70, сейчас мы имеем от трех до четырех тыс. посещений нашего сайта онлайн-энциклопедии в день. Это хороший прогресс»,  –  сказал он на пресс-конференции.

По словам Гилязова, на просторах ресурса размещаются материалы, которые ранее были выпущены в виде бумажных изданий.

«Энциклопедия у нас параллельно всегда идет на двух языках: на русском и татарском. Считаю, этот проект у нас очень удачный, мы будем его продолжать», –  отметил он.

В основу мультимедийной энциклопедии легла 6-томная «Татарская энциклопедия» на татарском и русском языках. Энциклопедическое издание выходит в свет с 2002 года. Все материалы размещены в формате PDF.

Ранее «КВ» сообщали, что институт татарской энциклопедии готов выпустить посвященное Казани издание в течение двух лет. 

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