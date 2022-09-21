Сайты некоторых госорганов Татарстана недоступны

Сайты ряда государственных органов республики Татарстан оказались недоступны сегодня около 11 часов дня.

В частности, как убедились корреспонденты «КВ», не открываются сайты правительства республики, а также регионального минцифры, минпромторга, минмолодежи, минздрава, минэномики и др.

Не загружается также сайт военного комиссариата РТ.

Сайт мэрии Казани, а также сайты районных судов и МФЦ продолжают работать.

Ранее сегодня «КВ» сообщали о том, что хакеры стали нападать на госсайты Татарстана почти в 6 раз чаще. С начала этого года они совершили более 400 тыс. попыток атаки на государственные и информационные сайты Татарстана. По словам замглавы минцифры РТ Альберта Яковлева, в прошлом году эта цифра была на 5,7 раз меньше.

В качестве целей выступают самые разные ресурсы: сайты госорганов и государственных информационных систем, банков и коммерческих предприятий, игровые и развлекательные сервисы, СМИ, общественные организации и медицинские учреждения.