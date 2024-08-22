Самой пожилой жительнице Татарстана исполнилось 105 лет

В Пестречинском районе Республики Татарстан живет самая пожилая жительница региона – Анастасия Антонова. На днях ей исполнилось 105 лет.

Фото: © Люция Сиразиева

По этому случаю долгожительницу поздравили не только родные и близкие, но и представители администрации района. Ей вручили цветы, поздравительную открытку и передали письмо с поздравлениями из Московского Кремля, пишет «Татар-информ».

Анастасия Антонова родилась и всю жизнь прожила в деревне Альвидино. Долгие годы она трудилась в колхозе, с мужем воспитала двоих детей. В военные годы женщина не покладая рук работала на благо фронта, за что получила статус труженицы тыла.