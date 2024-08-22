Самой пожилой жительнице Татарстана исполнилось 105 лет

news_top_970_100
Республика
22 августа 2024  08:22
Автор:
Эндже Гарафиева

В Пестречинском районе Республики Татарстан живет самая пожилая жительница региона – Анастасия Антонова. На днях ей исполнилось 105 лет.

 Фото: © Люция Сиразиева

По этому случаю долгожительницу поздравили не только родные и близкие, но и представители администрации района. Ей вручили цветы, поздравительную открытку и передали письмо с поздравлениями из Московского Кремля, пишет «Татар-информ».

Анастасия Антонова родилась и всю жизнь прожила в деревне Альвидино. Долгие годы она трудилась в колхозе, с мужем воспитала двоих детей. В военные годы женщина не покладая рук работала на благо фронта, за что получила статус труженицы тыла.

Дочь Анастасии Антоновой, Анна, предполагает, что секрет долголетия ее матери – в особенностях питания: «Мама мало кушает, предпочитает супы. Пьет родниковую воду».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани растет число ДТП из-за проезда на красный свет
Газетные киоски в Казани могут исчезнуть, если не принять меры
Газетные киоски в Казани могут исчезнуть, если не принять меры
Лавки Сенного базара в Казани не признали объектами культурного наследия
Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Днем государственного флага России
Самой пожилой жительнице Татарстана исполнилось 105 лет
Татарстан впервые примет всероссийский фестиваль «Татар аты»
Прокуратура добилась восстановления водоснабжения в поселке Бима
Минниханов в Москве обсудил с Дюминым развитие инфраструктуры регионов