Самозанятые из Татарстана могу выйти на маркетплейсы бесплатно

Самозанятые Республики Татарстан могут воспользоваться бесплатной программой по выходу на крупнейшие российские маркетплейсы. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и уже помогла более 200 самозанятым начать продажи онлайн.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, самозанятым необходимо не иметь личного кабинета или продаж на выбранном маркетплейсе. Программа предоставляет комплексное сопровождение, включающее в себя консультации, создание личного кабинета, анализ продукции, подготовку фото и описаний товаров, а также загрузку карточек и настройку складских остатков.

Подать заявку на участие в программе можно на Цифровой платформе МСП.РФ. Татарстан активно поддерживает начинающих предпринимателей, предоставляя им доступ к льготным микрозаймам, участию в выставках, обучающим программам по продвижению продукции на маркетплейсах и в социальных сетях, а также программам по развитию и масштабированию проектов.