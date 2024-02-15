Сария Сабурская: Из украинского плена удалось вернуть 13 жителей Татарстана

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Республика
15 февраля 2024  14:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на заседании Госсовета РТ рассказала о татарстанцах, попавших в украинский плен. Так, в прошлом году удалось вернуть восемь земляков, в этом – уже пять. 

Всего Татарстан получил 2,8 тысячи обращений от военнослужащих и членов их семей. В их число вошли вопросы о поиске военнослужащих либо обмене их на пленных граждан Украины, выплатах денежного довольствия за ранения. Татарстанцы просят помочь в содействии в прохождении военно-врачебной комиссии после ранения и при оказании надлежащей медпомощи.

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