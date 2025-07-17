Сария Сабурская сохранила пост омбудсмена Татарстана до 2030 года

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Республика
17 июля 2025  11:54

Госсовет Татарстана на своем заседании продлил полномочия Сарии Сабурской на посту уполномоченного по правам человека. За ее кандидатуру, предложенную Раисом республики Рустамом Миннихановым, проголосовали 78 депутатов при одном «против».

Как отметил помощник главы республики Тимур Нагуманов, Сабурская за годы работы доказала свою способность находить баланс между интересами личности и государства. «Ее профессиональные качества и активная гражданская позиция получили высокую оценку на федеральном уровне», – подчеркнул представитель руководства региона.

Сабурская возглавляет институт омбудсмена в Татарстане с 2010 года. До этого она занимала руководящие должности в аппарате кабмина РТ и администрации Зеленодольского района, где курировала социальные вопросы.

Новый срок полномочий Сабурской продлится до 2030 года. За это время ей предстоит продолжить работу по защите прав граждан, включая взаимодействие с депутатами, органами власти и институтами гражданского общества.

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