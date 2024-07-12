Сармановский кооператив оштрафован за загрязнение реки Татарский Илек

Совместная проверка инспекторов Закамского управления и прокуратуры Сармановского района выявила ряд нарушений в деятельности местного кооператива. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

Установлено, что с территории объекта осуществлялся сброс неочищенных сточных вод прямо на почву, а затем - в реку Татарский Илек. Экологические исследования показали превышение допустимых норм по ряду веществ:ё

в почве:

ион аммония – в 3,47 раза,

азот нитратный – в 1,23 раза,

азот нитритный – в 1,25 раза.

в реке:

аммоний-ион – в 2 раза,

нитраты – в 1,2 раза,

марганец – в 1,4 раза,

железо – в 1,3 раза.

Материалы проверки переданы в прокуратуру Сармановского района для принятия мер. Размер ущерба, нанесенного природе, составил 235 тысяч рублей.