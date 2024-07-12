Сармановский кооператив оштрафован за загрязнение реки Татарский Илек

Совместная проверка инспекторов Закамского управления и прокуратуры Сармановского района выявила ряд нарушений в деятельности местного кооператива. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Установлено, что с территории объекта осуществлялся сброс неочищенных сточных вод прямо на почву, а затем - в реку Татарский Илек. Экологические исследования показали превышение допустимых норм по ряду веществ:ё
в почве:
ион аммония – в 3,47 раза,
азот нитратный – в 1,23 раза,
азот нитритный – в 1,25 раза.
в реке:
аммоний-ион – в 2 раза,
нитраты – в 1,2 раза,
марганец – в 1,4 раза,
железо – в 1,3 раза.
Материалы проверки переданы в прокуратуру Сармановского района для принятия мер. Размер ущерба, нанесенного природе, составил 235 тысяч рублей.