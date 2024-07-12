Сармановский кооператив оштрафован за загрязнение реки Татарский Илек

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Республика
12 июля 2024  11:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Совместная проверка инспекторов Закамского управления и прокуратуры Сармановского района выявила ряд нарушений в деятельности местного кооператива. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

Установлено, что с территории объекта осуществлялся сброс неочищенных сточных вод прямо на почву, а затем - в реку Татарский Илек. Экологические исследования показали превышение допустимых норм по ряду веществ:ё

в почве: 
ион аммония – в 3,47 раза,
азот нитратный – в 1,23 раза,
азот нитритный – в 1,25 раза.

в реке:
аммоний-ион – в 2 раза,
нитраты – в 1,2 раза,
марганец – в 1,4 раза,
железо – в 1,3 раза.

Материалы проверки переданы в прокуратуру Сармановского района для принятия мер. Размер ущерба, нанесенного природе, составил 235 тысяч рублей.

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