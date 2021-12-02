Savin Family. Продолжение легенды…

Уникальное расположение и шикарные виды, высококачественные строительные материалы и новейшие технологии, разнообразие выбора планировочных решений и продуманная организация территории – это характеристики всем известного и уже ставшего легендой первого проекта Группы компаний «Садовое кольцо» в Казани ЖК Savin House.

Стильный, элегантный, современный комплекс задал высокий уровень строительства, комфорта и жизни. Многие, кто не успел приобрести здесь квартиры, задумались: будет ли продолжение легенды?

Конечно, будет! Группа компаний «Садовое кольцо» продолжает масштабный проект по комплексному развитию территории на берегу реки Казанки. Этот район уже стал новым современным центром города, где сосредоточена вся необходимая инфраструктура для жизни, работы, отдыха и развлечений.

Savin Family – это продолжение современных тенденций в архитектуре, организации пространства и жизни, так хорошо знакомых нам в Savin House. На едином стилобате нового жилого комплекса разместятся 5 башен на 573 квартиры, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Благоустроенная территория с безбарьерной средой, двор без машин, ландшафтный дизайн, просторные лобби, эргономичные планировочные решения, качественные материалы в ГК «Садовое кольцо» считают обязательными критериями для жилого комплекса категории бизнес-класса. Новый комплекс Savin Family будет иметь высотность от 14 до 22 этажей. Закрытый двор с площадками для отдыха, зонами для прогулок, занятий спортом, релакса, общая площадь озеленения более 6 тыс. кв. м, 450 машиномест на парковке в стилобате с доступом на лифте, встроенный детский сад на 50 мест. Детский сад прямо в жилом комплексе!

Основа семейных отношений и крепкой семьи – любовь, уважение и доверие. Мы в ГК «Садовое кольцо» влюблены в свою работу и убеждены, что дом – это место, где все должно быть как вы хотите: продуманно, красиво и уютно для вас и ваших близких. Savin Family – это наш второй проект в Казани, и мы создаем его с уважением к вам и вашей семье. Мы позаботились обо всем, что должно быть в современном жилье бизнес-класса.

Вам остается просто жить по своим правилам и наслаждаться каждым днем рядом со своими родными!

Справка

Группа компаний «Садовое кольцо» работает в Казани с 2019 года. Девелопер федерального уровня на рынке с 2003 года реализовал несколько успешных проектов в Москве, ведет проекты в Уфе. В Казани первым жилым комплексом компании стал легендарный Savin House. Это комплекс бизнес-класса, который стал примером удачного сочетания европейских трендов и национальных традиций в Татарстане. Продолжением легендарного проекта станет ЖК Savin Family, завершится проект жилым комплексом Savin Premier. Все три комплекса сформируют единый квартал на берегу Казанки Savin City.