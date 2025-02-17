Сборная США пробилась в финал Турнира четырёх наций

В Монреале продолжается розыгрыш Турнира четырёх наций. По итогам второго игрового дня сборная США гарантировала себе место в финале, обыграв Канаду (3:1). В первый игровой день американцы справились с Финляндией (6:1), а завершат групповой этап матчем со шведами.

Вторая путёвка в финал будет разыграла 17 февраля, у трёх сборных на данный момент по два набранных очка. Отметим, что сразу два игрока сборной США лидируют в бомбардирской гонке турнира. Это Джейк Генцел из «Тампы» и Зак Веренски из «Коламбуса», оба набрали по четыре очка.