Сборная США пробилась в финал Турнира четырёх наций

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Россия/Мир
17 февраля 2025  09:17
Автор:
Эдгар Витковский

В Монреале продолжается розыгрыш Турнира четырёх наций. По итогам второго игрового дня сборная США гарантировала себе место в финале, обыграв Канаду (3:1). В первый игровой день американцы справились с Финляндией (6:1), а завершат групповой этап матчем со шведами.

Вторая путёвка в финал будет разыграла 17 февраля, у трёх сборных на данный момент по два набранных очка. Отметим, что сразу два игрока сборной США лидируют в бомбардирской гонке турнира. Это Джейк Генцел из «Тампы» и Зак Веренски из «Коламбуса», оба набрали по четыре очка.

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