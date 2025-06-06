Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную стадию ЧМ

Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную стадию Чемпионата мира, для этого подопечным Тимура Кападзе хватило ничейного исхода в матче с ОАЭ (0:0). Узбекистан занял вторую строчку в Группе 1, набрав 18 очков, а первое место забрал Иран.

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов провёл на стадии отборочного этапа семь матчей из девяти, а в игре шестого тура с КНДР остался на скамейке запасных. Шесть из семи игр защитник провёл в основе, но не отличился результативными действиями.

По итогам квалификации напрямую также вышли Южная Корея, Иордания, Япония и Австралия.