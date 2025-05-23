Седьмой матч финала Кубка Харламова может пройти на арене «Сокольники»

news_top_970_100
Спорт
23 мая 2025  12:43
Автор:
Эдгар Витковский

Седьмой матч серии финала Кубка Харламова между МХК «Спартак» и «СКА-1946» может пройти на арене «Сокольники», вместимостью 1538 человек. Как сообщает ТАСС, в ледовом дворце получили уведомление от МХЛ и клуба о проведении встречи.

Отметим, что МХК «Спартак» проводил в «Сокольниках» домашние игры регулярного чемпионата, а также матчи трёх раундов плей-офф. Три матча финала Кубка Гагарина московский клуб провёл в «Мегаспорте», вместимостью 12396 человек. Седьмая игра серии состоится в Москве 24 мая, однако на 25-е число в «Мегаспорте» запланирован концерт. Запасной ареной москвичей являются «Сокольники».

news_right_column_240_400
Новости
В Казани разработана разнообразная программа на лето для детей с ОВЗ
В Татарстане дан старт региональному этапу Всероссийского конкурса «Женщины в АПК»
Путин поддержал инициативу Минниханова о расширении льготной ипотеки
Седьмой матч финала Кубка Харламова может пройти на арене «Сокольники»
В Казани появились макеты полицейских для защиты от мошенников
В Казани реставрируют здание Главпочтампа
Автокредиты в Татарстане: 5-е место в России несмотря на общее падение рынка
Татарстан внедряет электронную подачу исполнительных документов