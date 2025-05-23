Седьмой матч финала Кубка Харламова может пройти на арене «Сокольники»

Седьмой матч серии финала Кубка Харламова между МХК «Спартак» и «СКА-1946» может пройти на арене «Сокольники», вместимостью 1538 человек. Как сообщает ТАСС, в ледовом дворце получили уведомление от МХЛ и клуба о проведении встречи.

Отметим, что МХК «Спартак» проводил в «Сокольниках» домашние игры регулярного чемпионата, а также матчи трёх раундов плей-офф. Три матча финала Кубка Гагарина московский клуб провёл в «Мегаспорте», вместимостью 12396 человек. Седьмая игра серии состоится в Москве 24 мая, однако на 25-е число в «Мегаспорте» запланирован концерт. Запасной ареной москвичей являются «Сокольники».