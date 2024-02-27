Сегодня очередной день «Игр будущего»

Для посетителей организовано много активностей: разнообразные мастер-классы, встреча со спортивным директором «Игр будущего» Владиславом Ершовым, автограф сессия с известным российским футболистом Артемом Дзюбой. Каждый желающий может попробовать свои силы на всевозможных симуляторах, пообщаться с кибер-собаками, потанцевать под руководством компьютерного инструктора, провести бой на шпагах или боксерский поединок с виртуальным соперником, научиться накататься на горных лыжах, сфотографироваться с героями популярных компьютерных игр.