Сегодня Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Госсовету Татарстана

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Город
27 сентября 2024  07:05
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 27 сентября, представит свое ежегодное послание посланием к Госсовету Татарстана на втором заседании республиканского парламента седьмого созыва. Это решение было принято во время заседания президиума Госсовета Татарстана.

«Раис Татарстана активно готовится к этому обращению. Важно, что именно в начале работы нового парламента мы получим стратегическую программу на будущее», — отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Телеканал «ТНВ-Татарстан» обеспечит прямую трансляцию ежегодного послания Рустама Минниханова Госсовету РТ.

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Сегодня Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Госсовету Татарстана