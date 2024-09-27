Сегодня Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Госсовету Татарстана

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 27 сентября, представит свое ежегодное послание посланием к Госсовету Татарстана на втором заседании республиканского парламента седьмого созыва. Это решение было принято во время заседания президиума Госсовета Татарстана.

«Раис Татарстана активно готовится к этому обращению. Важно, что именно в начале работы нового парламента мы получим стратегическую программу на будущее», — отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Телеканал «ТНВ-Татарстан» обеспечит прямую трансляцию ежегодного послания Рустама Минниханова Госсовету РТ.