Сегодня в Казани стартовал фестиваль «Ак халатлы фарешталар - Ангелы в белых халатах»

В рамках фестиваля проводятся Дни открытых дверей в Центральных районных больницах с презентацией основных медицинских специальностей, научно-популярные лекции из цикла «Хочу все знать!».

Сегодня ребята из трех казанских школ побывали в Центре ядерной медицины Республиканского клинического онкологического диспансера. Декан медико-биологического факультета Казанского государственного медицинского университета Сергей Бойчук, заместитель главного врача онкодиспансера Рефат Куртасанов и руководитель Отделения довузовского образования КазГМУ Юлия Пухова рассказали школьникам, что их ждет, если они решат связать свою жизнь с медициной. Ребята узнали, что такое медицинская биохимия и медицинская биофизика, как научные исследования в биохимии и биофизике помогают в борьбе с разными видами онкологических заболеваний. Юным гостям показали самое современное диагностическое и лечебное оборудование и подробно рассказали о принципах его работы.

Завтра на фестивале школьники, обучающиеся в химико-биологических классах встретятся с ректором Казанского государственного медицинского университета Алексеем Созиновым, потом их ждут мастер-класс «Уроки от профи», психодраматическая игра «Мой путь в профессию».