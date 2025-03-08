Сегодня в Казани прошел юбилейный гала-концерт фестиваля «Татар жыры»!

Сегодня, в 18:00, в концертном зале имени Ильхама Шакирова на площадке «Казань Экспо» состоялся яркий гала-концерт международного фестиваля «Татар жыры». В этом году фестиваль отмечает 25-летний юбилей, и организаторы подготовили для зрителей настоящий праздник.

На сцене выступили звезды шоу-бизнеса, легендарные артисты и молодые таланты, которые подарили зрителям незабываемые эмоции.

«Татар жыры» — это не просто концерт, а масштабный национальный проект, который уже четверть века объединяет любителей музыки. Фестиваль стартовал в 1999 году в Казани, а сегодня его география охватывает Москву, Уфу и другие города. В этом году юбилейные концерты уже прошли с аншлагом в Уфе и Москве, и теперь еще и в Казани!

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева поздравила фестиваль с юбилеем:

«25 лет — это огромный путь, наполненный яркими моментами, талантливыми исполнителями и преданными зрителями. Также хочу пожелать всем женщинам, всего самого доброго, светлого и радостного!»

С приветственным словом также выступил председатель совета директоров ГК «Барс-Медиа» Камиль Гараев:

«Сегодня мы видим, как фестиваль растет, развивается и собирает тысячи зрителей по всей стране. Спасибо всем, кто делает этот проект возможным, и, конечно, нашим артистам, которые дарят нам свои таланты и эмоции. Пусть „Татар жыры“ продолжает радовать нас еще много лет!»

Особое внимание зрителей приковано к Айдару Галимову, который не пропустил ни одного концерта «Татар жыры» за все 25 лет. В этом году он снова получил статуэтку «Алтан Барс», что стал для него 25-й победой подряд. Это абсолютный рекорд, который делает его настоящей легендой фестиваля.



Также выступили известные артисты, как: Эльмира Калимуллина, Идрис Газиев, Рустам Асадуллин, Дина Гарипова, Саида Мухаметзянова, Гульназ Асаева, Ильмира Нагимова и многие другие.