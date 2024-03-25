Сегодня в российских школах на «Разговорах о важном» будут говорить про теракт в «Крокусе»

На занятиях «Разговоры о важном» в российских школах в понедельник проведут разъяснительные беседы, чтобы успокоить детей. Об этом пишут «РИА Новости».

Начнется урок с показа обращения Владимира Путина к гражданам, с которым он выступил в субботу. Без подробностей, но просто и понятно учителям нужно будет объяснить, что в таких ситуациях нужно уметь держаться вместе, а у терроризма нет национальности. Многие страны поддержали Россию, оказав сочувствие. Отмечается, что кадры нападения террористов на людей показывать младшим классам запрещено.

Занятие завершится символично – школьникам нужно будет вырезать белые крокусы в знак поддержки пострадавших и погибших и прикрепить их к школьной форме.