Сегодня в российских школах на «Разговорах о важном» будут говорить про теракт в «Крокусе»

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Россия/Мир
25 марта 2024  09:48
Автор:
Эндже Гарафиева

На занятиях «Разговоры о важном» в российских школах в понедельник проведут разъяснительные беседы, чтобы успокоить детей. Об этом пишут «РИА Новости».

Начнется урок с показа обращения Владимира Путина к гражданам, с которым он выступил в субботу. Без подробностей, но просто и понятно учителям нужно будет объяснить, что в таких ситуациях нужно уметь держаться вместе, а у терроризма нет национальности. Многие страны поддержали Россию, оказав сочувствие. Отмечается, что кадры нападения террористов на людей показывать младшим классам запрещено.

Занятие завершится символично – школьникам нужно будет вырезать белые крокусы в знак поддержки пострадавших и погибших и прикрепить их к школьной форме. 

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