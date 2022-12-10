Сегодня в Татарстане ожидается метель и ветер до 17 метров в секунду

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег, днем местами сильный. В отдельных районах республики метель. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер южный, юго-западный порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит от минус 5 до минус 10 градусов. На дорогах гололедица и образование снежных заносов.

Ранее «КВ» сообщали, что в выходные в Татарстан придет циклон с ледяными дождями и метелью. 11 декабря, ожидаются сильные осадки в виде снега. Днем и вечером 11 декабря возможен мокрый снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный южный ветер, порывами достигающий 15-20 м/с.