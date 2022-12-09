В выходные в Татарстан придет циклон с ледяными дождями и метелью

Татарстанское МЧС предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий.

«В связи с выходом на Европейскую территорию России активного циклона в Республике Татарстан в период с 10 по 12 декабря 2022 года ожидается существенное ухудшение погоды», – подчеркнули в ведомстве.

В субботу, 10 декабря, и в воскресенье, 11 декабря, ожидаются сильные осадки в виде снега. Днем и вечером 11 декабря возможен мокрый снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный южный ветер, порывами достигающий 15-20 м/с. Также местами на дорогах будут гололедные отложения.

10 декабря температура воздуха ночью будет варьироваться от -7 до -12 градусов по Цельсию, на востоке до -17 градусов, а днем ожидается от -5 до -10 градусов.

Ночью 11 декабря столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, на востоке республики до -13°. Днем температура составит от 0 до -5, на востоке до -8 градусов. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица.

В понедельник, 12 декабря, так же будут осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. Более того, ожидаются гололедные отложения, местами метель, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. В этот день сохранится сильный южный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов, ночью на востоке до -8 градусов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«На смену холодному сибирскому антициклону приходит воздух с атлантики, то есть приходит к нам циклон с атмосферными фронтами, которые протянулись от белого до черного моря. Характер погоды будет неустойчивым. Температурный фон сейчас сильно отрицательный и у нас крупные аномалии холода пока сохраняются», – отметил профессор.

По словам метеоролога, сейчас в регионе господствуют морозы, характерные для последней декады января. Однако, уже с понедельника температура придет в климатическую норму.