 На этой неделе в Татарстане сохранится морозная погода
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На этой неделе в Татарстане сохранится морозная погода

На дорогах ожидается гололедица.

Республика
27 декабря 2021  09:38
Автор:
Эдуард Салихов

На этой неделе в Татарстане сохранится морозная погода. Об этом сообщили Гидрометцентре РТ. 

Так, сегодня, 27 декабря, ночью температура воздуха по республике составила от −14 до −19 градусов мороза, при прояснениях — до −20, −25 градусов. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

В столице Татарстана также ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем с небольшим снегом. Минимальная температура воздуха ночью от минус 14 до минус 16, днем от минус 10 до минус 12 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица.

В последующие дни на территории Татарстана удержится достаточно морозная погода. Температурный фон еще немного понизится.

Подробнее о том, какая будет погода в Татарстане зимой, читайте в материале «Казанских ведомостей».

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