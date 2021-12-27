На этой неделе в Татарстане сохранится морозная погода. Об этом сообщили Гидрометцентре РТ.

Так, сегодня, 27 декабря, ночью температура воздуха по республике составила от −14 до −19 градусов мороза, при прояснениях — до −20, −25 градусов. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

В столице Татарстана также ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем с небольшим снегом. Минимальная температура воздуха ночью от минус 14 до минус 16, днем от минус 10 до минус 12 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица.

В последующие дни на территории Татарстана удержится достаточно морозная погода. Температурный фон еще немного понизится.

Подробнее о том, какая будет погода в Татарстане зимой, читайте в материале «Казанских ведомостей».