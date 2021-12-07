«Унылый» ноябрь и теплая зима: какой будет погода в Татарстане

«Для татарстанцев ноябрь был депрессивным»

В этом году татарстанцы мучались не только от аномальной летней жары, но и от очень холодных января и февраля. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, этот год был «максимально контрастным».

«Экстремально холодный февраль, и май-август были аномально теплые, мы даже не добрали по осадкам. Май был „летним“ месяцем. Лето в Казани оказалось на 21 день продолжительнее, чем обычно», — рассказал эксперт.

Летом татарстанцы почувствовали на себе глобальное потепление в полной мере. Температура в летние месяцы достигала более 36 градусов тепла, а в сельском хозяйстве фиксировали значительно ухудшение урожая из-за недостатка осадков. По словам эксперта, этим летом жители Татарстана недополучили около 100 миллиметров осадков.

А вот снег в этом году в республике выпал раньше обычного — 12 ноября уже устоялся снежный покров. В первой декаде месяца выпало месячное количество снега.

Но в декабре циклон в виде дождя «украл» 15 сантиметров осадков.

«Снег сошел, для сельского хозяйства и озимых культур это не хорошо. Сейчас всего 3 сантиметра снега, и это отклонение. В норме около 12 должно быть», — отмечает Аухадеев.

Он также рассказал, что ноябрь был депрессивным для большинства населения из-за недостатка солнечного света. За этот месяц татарстанцы получили всего 5% от максимального количества солнца. Ноябрь отличился и переменами атмосферного давления. Особенно, это сказалось на метеозависимых людях.

Температура этой зимой будет минус 10 градусов

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев также озвучил прогнозы на предстоящую зиму. Но уточнил, что ожидания могут оправдаться лишь на 60-70%.

Профессор рассказал, что декабрь покажет погодные колебания. Температура этого месяца окажется выше нормы, около 8 градусов ниже нуля. Жителям республики в декабре также стоит ожидать повышенное количества осадков.

А вот температура января будет в пределах климатической нормы. Так же, как и в феврале. В последний месяц зимы синоптики ожидают порядка минус 10 градусов. Но по словам профессора, период низких температур обязательно будет.

Если говорить о ближайшем времени, жителям республики стоит ожидать потепления из-за Балканского циклона. Также с четверга на пятницу будет резкое повышение давления.

«Нельзя допустить повышение температуры еще на 1,5 градуса»

Такая относительно теплая зима, по словам профессора Переведенцева, может быть обусловлена глобальным потеплением — одной из наиболее значимых климатических проблем сегодняшнего дня.

Температура воздуха на планете увеличивается стремительными темпами, особенно сильный рост произошел за последнее десятилетие. Так, сегодня среднее значение температуры на Земле составляет +15 градусов, это на более чем один градус больше, чем за последние сто лет.

По словам ученого, при нынешних условиях потепление даже на 1,5 градуса обернется серьезными последствиями. Но потепление — неизбежно. «Наша планета достигнет этой отметки [16,5 градусов тепла] уже через 20 лет», — рассказывает профессор.

Потепление ощущает на себе и Россия, но далеко не вся ее территория. Наш регион, например, ощутил в этом году изменения значительно. Примером может быть аномально теплая весна и жаркое лето.

Так, средняя январская температура в Поволжье составляет около 10 градусов мороза, но при этом каждые десять лет на один градус среднемесячная температура растет. Причем скорость роста в республике выше, чем в России.

Главным фактором повышение температуры является воздействия человека на природу. Переведенцев уверен, если не вмешаться в процесс потепления, последствия могут быть необратимыми.

Наша планета уже может ощущать это в виде подъема уровня мирового океана, увеличение температуры воды и различных природных катаклизмов. Все эти проблемы обсуждались на экологическом саммите в Глазго в этом году. Профессор отметил, что Президент России на это мероприятие не поехал — «видимо, были для этого основания».