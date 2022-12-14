 Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и 8 градусов мороза
news_header_top_970_100

Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и 8 градусов мороза

На дорогах гололедица.

Республика
14 декабря 2022  09:07
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня, 14 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем местами на западе небольшой снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 

Ветер южный, юго-восточный утром и днем сильный порывами 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составила от минус 10 до минус 15, днем ожидается потепление до 3 — 8 градусов ниже нуля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани за вторник задержали 3 нетрезвых водителей
Проспект Ямашева в Казани признали самой дорогой торговой улицей России
Новогодняя елка обойдется жителям Казани в 950-2710 рублей
Власти РТ планируют законодательно закрепить право участников СВО на бесплатную юрпомощь
В Татарстане прожиточный минимум увеличат до 12 219 рублей
В Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и 8 градусов мороза
В 2023 году в Казани оцифруют все муниципальные услуги