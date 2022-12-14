Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и 8 градусов мороза

Сегодня, 14 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем местами на западе небольшой снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер южный, юго-восточный утром и днем сильный порывами 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составила от минус 10 до минус 15, днем ожидается потепление до 3 — 8 градусов ниже нуля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.