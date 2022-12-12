Сегодня в Татарстане снова ожидаются снег и метель

На территории Татарстана сегодня, 12 декабря, прогнозируются небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололед. Ветер местами может достигать порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.

На дорогах также возможны снежные заносы и снежный накат.

Завтра, 13 декабря, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -8 до -13 градусов. Днем от -3 до -8 градусов. На дорогах сильная гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

14 декабря осадков так же не ожидается, обещают синоптики Гидрометцента РТ. Ночью от -9 до -14 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов. На дорогах сильная гололедица.

Напомним, вчера, 11 декабря, в Чувашской республике у станции Вурнары встал поезд, следующий из Москвы в Казань. Причиной происшествия стал обрыв проводов в результате ледяного дождя. Задержка поезда составила более четырех часов – он должен был прибыть в столицу РТ в 8 часов утра.