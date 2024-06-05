Сельская ипотека в Татарстане: более 4600 семей обрели крышу над головой

С момента запуска госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Татарстане более 4600 семей воспользовались программой сельской ипотеки и приобрели недвижимость в сельской местности.

Ключевой оператор программы уже направил на эти цели порядка 13 млрд рублей, из которых почти 2 млрд были выделены в 2024 году. Только в этом году жильем по этой программе обзавелись около 380 семей республики. Наибольшее количество сделок по сельской ипотеке зарегистрировано в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тукаевском и Арском районах Татарстана, сообщает Росреестр республики.

По его данным, 90% жителей Татарстана, воспользовавшихся сельской ипотекой, приобретают в сельской местности готовые индивидуальные жилые дома. Покупка квартир в строящихся домах или самостоятельное строительство менее популярны.

В целом, по всей России программой сельской ипотеки воспользовались более 100 тысяч семей. В основном ее используют семейные пары с детьми, средний возраст супругов составляет от 21 до 37 лет. В январе 2024 года Президент России Владимир Путин подтвердил продолжение программы сельской ипотеки на встрече с главами муниципалитетов.