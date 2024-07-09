Семь игроков из системы «Ак Барса» отправятся на сборы с «Нефтяником»

Хоккейный клуб «Нефтяник» из Альметьевска объявил о том, что семь молодых игроков из системы «Ак Барса» примут участие в предсезонных сборах.

В состав команды войдут нападающие Артур Бровкин, Адель Булатов, Кирилл Крутов и Денис Комков, а также защитники Всеволод Альметкин, Никита Евсеев, Степан Терехов и Ислам Гарайшин.

Большинство из них стали победителями Кубка Петрова 2024 года в составе «Нефтяника». Сборы начнутся 10 июля, но часть игроков вернется в «Ак Барс» 1 августа, чтобы тренироваться с основной командой.