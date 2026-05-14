Семь стран представили благопристойную моду на фестивале в Казани

news_top_970_100
Город
14 мая 2026  10:06

В казанской «Пирамиде» в рамках «КазаньФорума 2026» прошел фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day. Участие приняли дизайнеры из Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, а также из Казани, Уфы и Челябинска.

В центре внимания — современные интерпретации традиций, фольклорные мотивы и мужская мода. Дизайнеры представили одежду свободного кроя, многослойные решения и сдержанную элегантность.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что фестиваль формирует профессиональную среду: «Благопристойная мода — это философия ценностей мусульманского мира. Мы хотим показать, что скромность — это красиво и достойно».

Мазийские участницы подчеркнули универсальный характер направления, отметив, что такая мода подходит всем, независимо от религии. Высокую оценку получили татарские национальные костюмы с вышивкой и бусинами, в которых, по их словам, «заключена история и культура Татарстана».

Организаторы намерены развивать Modest Fashion Day как международную платформу для диалога дизайнеров, экспертов и байеров.

news_right_column_240_400
Новости
Высокое напряжение не прощает ошибок
В программе «Изге Болгар җыены» - лекции, мастер-классы и ярмарка
В Казани 18 мая пройдет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»
В Казани в 81-й раз отметили День Победы
В Казани в 81-й раз отметили День Победы
«А можно я буду называть тебя мамой?»
«А можно я буду называть тебя мамой?»
Участники СВО смогут получить микрозайм с поручительством государства до 5 млн рублей
В Казани обсудили искусственный интеллект и стройки будущего
Татарстан укрепляет статус халяль-хаба России
Татарстан укрепляет статус халяль-хаба России