Семь стран представили благопристойную моду на фестивале в Казани

В казанской «Пирамиде» в рамках «КазаньФорума 2026» прошел фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day. Участие приняли дизайнеры из Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, а также из Казани, Уфы и Челябинска.

В центре внимания — современные интерпретации традиций, фольклорные мотивы и мужская мода. Дизайнеры представили одежду свободного кроя, многослойные решения и сдержанную элегантность.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что фестиваль формирует профессиональную среду: «Благопристойная мода — это философия ценностей мусульманского мира. Мы хотим показать, что скромность — это красиво и достойно».

Мазийские участницы подчеркнули универсальный характер направления, отметив, что такая мода подходит всем, независимо от религии. Высокую оценку получили татарские национальные костюмы с вышивкой и бусинами, в которых, по их словам, «заключена история и культура Татарстана».

Организаторы намерены развивать Modest Fashion Day как международную платформу для диалога дизайнеров, экспертов и байеров.