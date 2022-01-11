Семь татарстанцев стали финалистами Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2021. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В этом году в соревнованиях приняли участие свыше 20 тыс. человек из более чем 500 учебных заведений. В отборочный тур прошли 120 студентов и молодых ИКТ-специалистов — они примут участие в финальных состязаниях.

«Мы искренне надеемся, что Huawei Cup поможет молодым талантам найти свою нишу в стремительно развивающейся сфере ИКТ и правильно выбрать карьерный путь», — отмечает вице-президент Huawei в Евразии У Сай.

Напомним, что Huawei Cup 2021 проходил также в Казани на базе КФУ. Во время фестиваля эксперты Huawei читали лекции по направлениям ИКТ, также гости фестиаля получили консультацию от представителей компании по карьерным возможностям.