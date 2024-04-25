Семена суданской травы впервые отправили на экспорт из Татарстана

Из Татарстана впервые организовали экспорт 190 тонн «суданки» за пределы РФ – это одна из ведущих злаковых культур, которая подстраховывает аграриев на случай остро-засушливых лет. Суданку используют для кормовой базы в животноводстве.

По словам специалистов, раньше эта культура не рассматривалась для поставок на экспорт из России. Это первый случай. 190 тонн семян отгрузили в Казахстан.

Суданскую траву вырастили на полях в Альметьевском и Нурлатском районах республики. Перед экспортом семена прошли тщательный осмотр центра качества зерна.