Семьи из Татарстана смогут выиграть путевку в хадж на «Изге Болгар җыены»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призывает верующих присоединиться к участию в «Изге Болгар җыены». Ранее мы писали, что он пройдет в последний день «KazanForum» – 19 мая. Праздник начнется в 9:00.

В этом году впервые будет проведен розыгрыш трех семейных путевок для хаджа среди супружеских пар, где каждая путевка рассчитана на двоих.

Для участия в розыгрыше необходимо приехать на мероприятие вместе с супругом или супругой и получить бесплатный билет для участия в розыгрыше.

Событие посвящено чествованию семейных пар, которые стали участниками одного из значимых событий в жизни мусульман Татарстана. Инициатива направлена на укрепление семейных ценностей в мусульманском сообществе и на их продвижение.

Детали мероприятия и информация о розыгрыше доступны на официальном сайте организаторов.