 Семьи мобилизованных казанцев смогут бесплатно посетить «Игры дружбы»
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Семьи мобилизованных казанцев смогут бесплатно посетить «Игры дружбы»

Состязания пройдут в столице Татарстана с 20 по 25 ноября.

Город
19 ноября 2022  11:00
Автор:
Эдуард Салихов

Семьи мобилизованных казанцев смогут бесплатно посетить второй этап соревнований по плаванию «Игры дружбы», которые проходят в столице Татарстана с 20 по 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Церемония открытия соревнований состоится 20 ноября в 17.30. Утренние заплывы стартуют в 9:00, вечерние — в 18:00. 25 ноября финальный заплыв начнется в 17:00.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанские психологи начали выезжать в районы для оказания помощи семьям мобилизованных. Также семьи мобилизованных могут обращаться за психологической помощью по телефону.

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