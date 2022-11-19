Семьи мобилизованных казанцев смогут бесплатно посетить «Игры дружбы»

Семьи мобилизованных казанцев смогут бесплатно посетить второй этап соревнований по плаванию «Игры дружбы», которые проходят в столице Татарстана с 20 по 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Церемония открытия соревнований состоится 20 ноября в 17.30. Утренние заплывы стартуют в 9:00, вечерние — в 18:00. 25 ноября финальный заплыв начнется в 17:00.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанские психологи начали выезжать в районы для оказания помощи семьям мобилизованных. Также семьи мобилизованных могут обращаться за психологической помощью по телефону.