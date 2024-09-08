Семья из Татарстана хранит память рода с XVII века

Участие в выборах – это не только гражданский долг, но и возможность передать эстафету ответственности будущим поколениям. В этом уверена семья Кашаповых-Нуриевых из Менделеевского района Татарстана, которая стала гостем телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ.

В их доме бережно хранится родословная, уходящая корнями в XVII век.

«Мама предложила составить родословную, мы поддержали. Узнали очень много интересных сведений. Обращались в Государственный архив. Все наши предки жили в Татарстане, на территории Менделеевского района. Мы знаем историю рода до 1710 года, 10 поколений», — рассказали гости студии.

Семейные традиции Кашаповы-Нуриевы связывают с важными событиями в жизни республики. В память о дедушке, который в военные годы будучи ребенком пек оладьи из мерзлой картошки, они и сегодня готовят это простое блюдо на каждый праздник. На выборы идут тоже всей семьей.

13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» прямо сейчас проходит на телеканале ТНВ.

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.