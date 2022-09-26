«Сентябрь превысил норму осадков»: в Татарстане к концу недели ожидается потепление

Доцент КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал потепление в Татарстане к концу недели. По словам эксперта, в первую половину недели погода будет неустойчивая и жители региона столкнуться с дождями.

«Сейчас температура ниже климатической нормы, но к концу недели ожидается небольшое потепление, будет больше 10 градусов тепла», — сообщил доцент.

Также эксперт подчеркнул, что сентябрь в республике выдался дождливым и превысил климатическую норму осадков. В регионе выпало 41 мм. Также по словам Аухадеева, этот месяц оказался по температуре ниже климатической нормы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах в течение трех дней подадут тепло в жилые дома. Процесс в городе запустят уже сегодня. Также по словам мэра, необходимо проверить состояние сетей для безаварийной подачи тепла и провести ремонтные работы. Магдеев поручил к концу дня обеспечить теплом 25-30% жилфонда, завтра 60-70% и в последний день полностью завершить процесс.