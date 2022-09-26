В течение трех дней в дома Челнов подадут тепло

В Набережных Челнах в течение трех дней подадут тепло в жилые дома. Процесс в городе запустят уже сегодня. Об этом на Деловом понедельнике заявил мэр Города Наиль Магдеев.

«Я не зря говорю — в течение трех суток. Эту работу можно проводить и днем, и ночью. Ночью с особой осторожностью, днем в штатном режиме. Объекты жизнеобеспечения наших граждан — детсады, школы, учреждения культуры, спорта — теплом уже обеспечены», — сообщил градоначальник.

Также по словам мэра, необходимо проверить состояние сетей для безаварийной подачи тепла и провести ремонтные работы. Магдеев поручил к концу дня обеспечить теплом 25-30% жилфонда, завтра 60-70% и в последний день полностью завершить процесс.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, в новом отопительном сезоне стоимость тепловой энергии установлена с ростом 6,7%. Увеличение расхода тепловой энергии напрямую зависит от температурного режима. Как правило, наиболее существенные платы за отопления происходят в самые холодные зимние месяцы. Жители, чьи дома не оборудованы приборами учета, оплачивают услуги по нормативному потреблению с учетом 8 месяцев отопительного периода.