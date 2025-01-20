Сергей Ардашев выиграл гонку в скиатлоне на этапе Кубка России в Татарстане

Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, пришёл первым к финишу в скиатлоне (2х10) на пятом этапе Кубка России в Казани. Финишную черту он пересёк на отметке 44.46,9. Вторым, уступив победителю 0,1 секунды, пришёл ещё один татарстанец – Савелий Коростелёв. Примечательно, что Коростелёв упал на старте гонки, но смог вернуться в группу лидеров. Тройку призёров замкнул представитель Республики Коми Илья Семиков.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов упал за километр до финиша, показав в итоге лишь 23-й результат (45:22.2).