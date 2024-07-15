Сергей Багаутдинов: Бойцы 60+ выполняют свои задачи достойно

Участие в телемарафоне «Вступай в Армию Победы!», который сегодня транслируется на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», принял Председатель правления Арской общественной организации воинов афганцев и других участников локальных войн «Боевое братство» Сергей Багаутдинов.

- Первые два слова, которые приходят в голову при слове «офицер» – это долг и честь. Он должен отвечать за сказанное, делать это уверенно, твердо и искренне. Сегодня понятие защиты Родины должны понимать все, кто подписал контракт с Министерством обороны России, - отметил боевой офицер. - Сегодня на СВО находится немало моих сверстников – тех, кто пошел Афганистан, другие горячие точки. Многим из этих ребят 60+, но, не смотря на возраст, они выполняют свои боевые задачи достойно, честно и добросовестно. – отметил боевой офицер.