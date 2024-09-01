Сергей Кравцов сделал важные заявления в преддверии нового учебного года

В преддверии нового учебного года глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сделал ряд значимых заявлений, касающихся образовательной сферы. По информации пресс-службы ведомства, в этом году завершено строительство 1 300 новых школ, что говорит о продолжении государственной стратегии по модернизации и расширению учебных заведений.

Кроме того, в рамках программы капитального ремонта образовательных учреждений уже проведены работы на более чем 1 000 объектах.

Особое внимание было уделено образовательному процессу в Курской области. В новом учебном году здесь частично будет введено дистанционное обучение, а в некоторых учебных заведениях применится смешанный формат.

Для учащихся из Белгородской и Курской областей, временно находящихся в других регионах, также предусмотрены меры. Они смогут посетить школы по месту своего пребывания.

С 1 сентября в организациях среднего профессионального образования (СПО) начнется обучение по единым государственным учебникам истории.

Наконец, Кравцов анонсировал, что с 1 сентября 2025 года на всех российских школах будет внедрено обучение по единым государственным учебникам по истории России для учащихся 6–9 классов и по всеобщей истории для 5–9 классов. Оптовая цена каждого учебника, включая доставку до регионального центра, составит около 209 рублей.