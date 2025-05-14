Сергей Лавров обратился к молодым дипломатам KazanForum

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» открылся IX Форум молодых дипломатов государств Организации исламского сотрудничества. Ключевой темой дискуссий стала концепция дипломатии Победы.

Глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам подчеркнул важность укрепления многостороннего взаимодействия:

«Особую ценность представляет обмен опытом в сфере культуры, спорта и технологий. Призываю уделить внимание ключевой роли ООН и соблюдению международного права. Уверен, форум станет площадкой для открытого диалога и углубления взаимопонимания».

Программа включает пять тематических сессий, посвященных:

Историческим урокам многополярного мира

Экспертному взаимодействию в рамках Хакимовского клуба

Влиянию цифровых технологий на дипломатию

Развитию гуманитарного сотрудничества

Образовательным инициативам в международных отношениях

Особый интерес представляют неформальные мероприятия: встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, диалог со школьными клубами дипломатии, кулинарный турнир и товарищеский футбольный матч с участием дипломатов и игроков ФК «Рубин».

«Татарстан традиционно выступает центром межкультурного диалога, – отметила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. – Молодежная дипломатия остается приоритетом нашей работы, способствуя укреплению доверия между народами».