Сергей Лавров обратился к молодым дипломатам KazanForum

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Республика
14 мая 2025  12:11

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» открылся IX Форум молодых дипломатов государств Организации исламского сотрудничества. Ключевой темой дискуссий стала концепция дипломатии Победы.

Глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам подчеркнул важность укрепления многостороннего взаимодействия:
«Особую ценность представляет обмен опытом в сфере культуры, спорта и технологий. Призываю уделить внимание ключевой роли ООН и соблюдению международного права. Уверен, форум станет площадкой для открытого диалога и углубления взаимопонимания».

Программа включает пять тематических сессий, посвященных:

  • Историческим урокам многополярного мира
  • Экспертному взаимодействию в рамках Хакимовского клуба
  • Влиянию цифровых технологий на дипломатию
  • Развитию гуманитарного сотрудничества
  • Образовательным инициативам в международных отношениях

Особый интерес представляют неформальные мероприятия: встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, диалог со школьными клубами дипломатии, кулинарный турнир и товарищеский футбольный матч с участием дипломатов и игроков ФК «Рубин».

«Татарстан традиционно выступает центром межкультурного диалога, – отметила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. – Молодежная дипломатия остается приоритетом нашей работы, способствуя укреплению доверия между народами».

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