Сергей Лавров обратился к молодым дипломатам KazanForum

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» открылся IX Форум молодых дипломатов государств Организации исламского сотрудничества. Ключевой темой дискуссий стала концепция дипломатии Победы.
Глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам подчеркнул важность укрепления многостороннего взаимодействия:
«Особую ценность представляет обмен опытом в сфере культуры, спорта и технологий. Призываю уделить внимание ключевой роли ООН и соблюдению международного права. Уверен, форум станет площадкой для открытого диалога и углубления взаимопонимания».
Программа включает пять тематических сессий, посвященных:
- Историческим урокам многополярного мира
- Экспертному взаимодействию в рамках Хакимовского клуба
- Влиянию цифровых технологий на дипломатию
- Развитию гуманитарного сотрудничества
- Образовательным инициативам в международных отношениях
Особый интерес представляют неформальные мероприятия: встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, диалог со школьными клубами дипломатии, кулинарный турнир и товарищеский футбольный матч с участием дипломатов и игроков ФК «Рубин».
«Татарстан традиционно выступает центром межкультурного диалога, – отметила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. – Молодежная дипломатия остается приоритетом нашей работы, способствуя укреплению доверия между народами».