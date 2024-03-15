Сервис «Мобильный избиратель» становится более востребованным

108 тысяч татарстанцев воспользовались российским сервисом «Мобильный избиратель» в ходе предвыборной кампании. В Центральную избирательную комиссию РТ не поступило ни одной жалобы на сбои в работе системы.

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Республика
15 марта 2024  20:01
Автор:
Ольга Иванычева

Как рассказал председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев, на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», 108 тысяч человек – это в несколько раз больше, чем на прошлых выборах. В России этой услугой воспользовались 5 миллионов избирателей. Это еще раз доказывает, что сервис «Мобильный избиратель» очень серьезный и удобный.

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