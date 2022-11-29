 Сервисные точки трассы М12 в Татарстане сдадут в аренду за 590 млн рублей
news_header_top_970_100

Сервисные точки трассы М12 в Татарстане сдадут в аренду за 590 млн рублей

Договоры действуют 20 лет.

Республика
29 ноября 2022  09:00
Автор:
Ольга Ильина

Выставлены на торги первые земельные участки под сервисные организации на платной трассе М12 в Татарстане рядом с селом Большие Кайбицы. Стартовая цена субаренды для размещения многотопливных автозаправок – 590,8 млн рублей, согласно тендеру.

Сами участки располагаются на 629-м километре трассы с правой и левой стороны. Договоры действуют 20 лет.

Ранее «КВ» сообщали, что цена проезда по платной дороге М12 будет зависеть от себестоимости строительства дороги. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На сегодня расчет стоимости проезда еще только продолжается. Хуснуллин связал возможное подорожание с ростом доллара, а также «гигантским» ростом стоимости стройматериалов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Сервисные точки трассы М12 в Татарстане сдадут в аренду за 590 млн рублей
Минниханов поздравил жителей РТ с Днем Государственного флага Татарстана
«У перевозчиков долги и убытки»: Темляков о повышении стоимости проезда
Правила хорошего тона: пять нескучных книг по этикету
Правила хорошего тона: пять нескучных книг по этикету
Эксперт: Татарстан — лидер по уровню цифровой трансформации в РФ и всегда готов поделиться опытом
В столице РТ за воскресенье задержали 14 пьяных водителей
В Казани пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов
В казанском парке «УРАМ» пройдет дискуссия о преобразовании промышленных зон в креативные кластеры