Сервисные точки трассы М12 в Татарстане сдадут в аренду за 590 млн рублей

Выставлены на торги первые земельные участки под сервисные организации на платной трассе М12 в Татарстане рядом с селом Большие Кайбицы. Стартовая цена субаренды для размещения многотопливных автозаправок – 590,8 млн рублей, согласно тендеру.

Сами участки располагаются на 629-м километре трассы с правой и левой стороны. Договоры действуют 20 лет.

Ранее «КВ» сообщали, что цена проезда по платной дороге М12 будет зависеть от себестоимости строительства дороги. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На сегодня расчет стоимости проезда еще только продолжается. Хуснуллин связал возможное подорожание с ростом доллара, а также «гигантским» ростом стоимости стройматериалов.