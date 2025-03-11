Шесть человек остаются в больницах после ДТП на улице Вишневского в Казани

На данный момент в медицинских учреждениях продолжают лечение шесть человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Вишневского в Казани. Пятеро пациентов находятся в Городской клинической больнице №7, где их состояние оценивается как стабильное. Напомним, что трое пострадавших были выписаны накануне.

Один несовершеннолетний пациент проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице. К его реабилитации привлечены ведущие специалисты. Состояние ребенка стабильное, врачи отмечают положительную динамику, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Напомним, что авария произошла 10 марта, когда легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 11 человек. Сейчас медицинские службы продолжают оказывать необходимую помощь оставшимся в стационарах пациентам, а также следят за их восстановлением.