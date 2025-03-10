В Казани легковой автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадали 11 человек

На улице Вишневского в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль влетел в автобусную остановку. По предварительным данным, в инциденте пострадали 11 человек.

Как сообщили «Татар-информу» в Министерстве здравоохранения Татарстана, девять человек были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, а двое получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации. На место происшествия оперативно выехали четыре бригады скорой помощи и две бригады медицины катастроф.

Прокуратура Татарстана взяла ситуацию под контроль. На место ДТП прибыл заместитель прокурора Вахитовского района Казани Марат Галлямов для выяснения обстоятельств происшествия.

Причины аварии пока устанавливаются. Надзорное ведомство проведет проверку и даст оценку действиям водителя, а также проверит соблюдение правил дорожного движения и состояние дорожной инфраструктуры на месте происшествия.