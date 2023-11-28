Шесть игр без поражений: «Рубин» одолел «Факел»

Фото: rubin-kazan.ru

Оба клуба тяжело вкатились в сезон - свою первую викторию «Рубин» одержал лишь в пятом туре, а у «Факела» после 9 игр было в активе всего 5 очков. Практически синхронно команды начали подниматься со дна. Для клуба из Воронежа толчком стало домашнее поражение как раз таки от «Рубина» (0:1), когда гости забили решающий мяч лишь на 85-й минуте. С того момента и до встречи в Казани «Факел» не знал поражений на протяжении шести туров.

«Рубин» преобразился после победы над «Ахматом» в Грозном в начале октября, выдав следом серию из пяти игр без поражений. На воскресную встречу красно-зеленым пришлось выйти в не самом оптимальном составе: вне заявки остался защитник Егор Тесленко, а также нападающий Мирлинд Даку. Албанский форвард вернулся из расположения национальной сборной, которой помог пробиться в финальную часть Евро-2024 с первого места в группе Е. В пяти играх Даку отличился голом и передачей, но по пути в Казань успел заболеть, предоставив шанс Джоэлю Фамейе.

- Вчера уже он заболел, температура 38, горло, ходил и разговаривал с трудом. Мы попытались его привести в норму за счет медицинской терапии, но с утра температура сохранялась, решили не рисковать, - объяснил отсутствие албанца Рашид Рахимов.

Первый тайм прошел при минимуме опасных моментов. После сольного прохода Дмитрий Кабутов проверил Александра Беленова в ближнем углу - вратарь парировал. На 13-й минуте последовал ответ «Факела»: Альшин прострелил во вратарскую, где Евгений Марков из убойной позиции отправил мяч выше ворот. Гол, оказавшийся единственным в матче, получился слегка казусным. Руслан Безруков из-за пределов штрафной пробил в ближний угол, попутно мяч рикошетом улетел в штангу, от которой угодил в сетку. Для 21-летнего Безрукова этот гол стал вторым подряд.

В целом «Факел» больше владел мячом (43 - 57%) и показал неплохую точность передач (75%), однако переломить ход встречи не смог. Показательно, что и «Рубин» не имел оперативного простора для атаки - 67% своих ударов казанцы смогли нанести лишь из-за пределов штрафной площади. Гости погрязли в вязкой модели игры команды Рахимова, извлекая мизер на половине поля хозяев. А в самой концовке, когда Беленов отправился в чужую штрафную помогать партнерам при угловом, казанцы едва не удвоили свое преимущество - Фамейе завозился с мячом, не воспользовавшись шансом поразить пустые ворота.

- Оставалось чуть-чуть, чтобы я сошел с ума. Я не понял почему. Мы подсказывали, что ворота пустые, можно было пробить. Может, он не видел, - оценил этот эпизод главный тренер.

Три набранных очка подняли «Рубин» на седьмую строчку в турнирной таблице, причем до третьего места всего 3 балла. В 2023 году казанцы проведут еще два матча, готовиться к которым будут в подмосковном Новогорске. 4 декабря команда Рахимова в Москве встретится с «Динамо», а закроет год игрой в Калининграде с аутсайдером лиги «Балтикой». Хороший повод не только продлить удачную серию, но и поддержать голкипера. Игра с «Факелом» стала для Юрия Дюпина 50-й «сухой» в составе «Рубина». Его показатель - второй в новейшей истории клуба. Абсолютным лидером остается Сергей Рыжиков со 155 «сухарями» во всех турнирах. Третий результат у Александра Колинько - 30 матчей «на ноль».

Сейчас «Рубин» в шаге от повторения своего рекорда по «сухим» матчам. На стыке РПЛ-2009 и -2010 казанцы не пропускали на протяжении семи встреч, а Рыжиков оставлял свои ворота в неприкосновенности 655 минут.