Шесть мусорных комплексов построят в Татарстане за три года

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Город
23 мая 2024  12:18
Автор:
Эндже Гарафиева

К 2027 году в Татарстане построят шесть комплексов для переработки коммунальных отходов, пишет РБК-Татарстан.

Комплексы будут компостировать больше полумиллиона тонн мусора, а обрабатывать – 1,2 млн тонн.

На карте республики эти площадки расположат в шести разных районах республики – минстрой РТ выбрал для этого Алексеевский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Пестречинский, Лениногорский и Тукаевский районы.

Глава минстроя РТ Марат Айзатуллин объяснил необходимость создания комплексов. Он сообщил, что в прошлом году из 1,5 млн тонн бытовых отходов только 122 тысячи тонн получиось утилизировать, все остальное –  лежит на полигонах. 

Начать работы планируют уже в следующем году. В этом – приступят к разработке проектно-сметной документации.

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