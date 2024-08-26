СИБУР вкладывает 0,5 трлн рублей в Татарстан и обещает снизить выбросы CO2 на 15%

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме в Казани СИБУР заявил, что компания вложит более 0,5 трлн рублей в развитие своих производственных мощностей в республике.

Эти инвестиции направлены на реализацию нескольких крупных проектов, среди которых ключевым является новый этиленовый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме». Строительство уже почти завершено (более 95% работ), и комплекс станет основой для целого ряда новых производств, включая выпуск полистирола, металлоценового полиэтилена низкой плотности и гексена.

СИБУР также активно модернизирует свою площадку на «Казаньоргсинтезе», увеличивая производство полиэтилена на 20% и расширяя ассортимент продукции, в том числе для нужд ЖКХ.

Кроме того, компания представила амбициозный план по внедрению полимерных решений в сфере ЖКХ Татарстана. По оценкам СИБУРа, замена устаревших сетей и утепление домов с использованием энергоэффективных материалов может принести экономический эффект около 500 млрд рублей за 25 лет.

Ключевое преимущество этого подхода – снижение энергопотребления и, как следствие, сокращение выбросов CO2. По данным СИБУРа, применение полимерных решений может компенсировать до 3,3 млн тонн выбросов CO2 в год, что эквивалентно 15% от планов республики по сокращению выбросов к 2050 году.