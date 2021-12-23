Синоптики предупредили о кардинальном изменении погоды в Татарстане

Синоптики предупреждают о кардинальном изменении погоды в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, завтра 24 декабря, местами пройдет небольшой снег. Минимальные температуры воздуха ночью и утром составят минус 22-27 градусов, местами понизятся до −32. Днем ожидается до −18 градусов, на востоке до −21.

В субботу, 25 декабря, погода кардинально изменится. Ночью преимущественно без осадков, температуры составят от минус 16 до минус 20, на востоке при прояснениях до минус 24. Днем, начиная с западных районов ожидаются снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный южный ветер порывами до 23 метров в секунду. Температуры днем повысятся до 5-13 градусов ниже нуля, на востоке до минус 13. На дорогах ожидается образование снежных заносов.

В воскресенье, 26 декабря, ночью и утром в республике сохранится будет наблюдаться снег, метели, сильный ветер порывами до 19-24 метров в секунду, на дорогах снежные заносы. Днем, с отходом циклона и ростом атмосферного давления, небольшой снег пройдет лишь местами, сохранится сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Минимальные температуры ночью составят от 8 до 13 градусов ниже нуля. Утром ожидается до −9, к вечеру снова похолодает до −14 градусов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана открытия елок в районах перенесены из-за морозов.