В Казани открытия елок в районах перенесены из-за морозов, сообщает мэрия Казани.

Так, на 25 декабря перенесено открытие елки в сквере Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая. Здесь пройдет праздничный концерт «Новый КОД», а также появится интерактивная «Волшебная яблоня», для детей будут доступны аттракционы и ледовая горка с двумя скатами. Начнется мероприятие в 17:00.

Также 25 декабря в 19:00 состоится открытие центральной елки в парке «Крылья советов». Аллея включает в себя карусели и по ней можно будет прокатиться на музыкальном паравозике.

В Дербышках новогодняя елка тоже откроется 25 декабря, но в 17:00. В программе мероприятия – концертная программа с зимними забавами.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Салават Купере» открытие праздничной елки из-за морозов перенесли на 26 декабря. Открытие новогодней елки в микрорайоне Левченко все же состоится, как и было запланировано, 23 декабря, но с некоторыми корректировками в программе.