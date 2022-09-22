Синоптики прогнозируют в Татарстане теплую погоду и туман

В Татарстане сохранится теплая погода, а также ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 23 сентября, в регионе сохранится облачность, но с прояснениями. Однако местами пройдут небольшие дожди. В столице РТ осадки вероятны ночью. Также в ночные и утренние часы местами опустится туман.

Температура воздуха в республике в темное время суток составит от 9 до 14 градусов выше нуля, в Казани же от 11 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19, 24 градусов выше нуля, а в столице РТ от 19 до 21 градусов тепла.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что температура воздуха в сентябре, по прогнозам метеорологов, обещает быть в пределах или ниже климатической нормы. Антициклон, который господствовал на территории республики на протяжении почти всего августа, постепенно уступает права осени.