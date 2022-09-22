 Синоптики прогнозируют в Татарстане теплую погоду и туман
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Синоптики прогнозируют в Татарстане теплую погоду и туман

Завтра, 23 сентября, в регионе сохранится облачность, но с прояснениями.

Республика
22 сентября 2022  19:59
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане сохранится теплая погода, а также ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 23 сентября, в регионе сохранится облачность, но с прояснениями. Однако местами пройдут небольшие дожди. В столице РТ осадки вероятны ночью. Также в ночные и утренние часы местами опустится туман. 

Температура воздуха в республике в темное время суток составит от 9 до 14 градусов выше нуля, в Казани же от 11 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19, 24 градусов выше нуля, а в столице РТ от 19 до 21 градусов тепла.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что температура воздуха в сентябре, по прогнозам метеорологов, обещает быть в пределах или ниже климатической нормы. Антициклон, который господствовал на территории республики на протяжении почти всего августа, постепенно уступает права осени.

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